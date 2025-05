Ciclismo, Lorenzo Fortunato: “Voglio fare bene al Romandia e poi vincere una tappa al Giro”

Lorenzo Fortunato è tornato alla vittoria nella seconda tappa del Giro di Romandia. Con una fenomenale azione nell’ultimo chilometro il corridore dell’Astana ha beffato i compagni di fuga, vincendo a braccia alzare sul traguardo di La Grande Béroche. Al secondo posto ha concluso il francese Alex Baudin (EF Education-EasyPost), mentre terzo e quarto sono arrivati i belgi Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) e Lennert Van Eetvelt (Lotto).

Fortunato è stato intervista da SpazioCiclismo al termine della tappa e ha parlato proprio delle sue sensazioni dopo la vittoria odierna: “Mi sento bene. Oggi è stata dura perché la Soudal Quick-Step ha iniziato a spingere sin dalla partenza e tutto il gruppo aspettava l’attacco di Remco Evenepoel sull’ultima salita. Siamo rimasti una ventina di corridori e nel finale sono contento di essere riuscito a vincere la tappa”.

Il corridore dell’Astana ha spiegato anche la sua azione nell’ultimo chilometro: “Il primo obiettivo di oggi era guadagnare tempo in classifica, poi sono arrivato alla fine e mi sono detto “O vinco o arrivo ultimo” e ho vinto”. Sugli obiettivi della stagione: “Ora voglio fare bene sabato, chiudere bene qui e andare al Giro d’Italia per vincere una tappa. L’obiettivo per l’Astana è rimanere nel WorldTour. Siamo 19esimi ma piano piano ci stiamo avvicinando, quindi dobbiamo continuare così.