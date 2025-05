Nella nuova puntata di Bike Today, il magazine dedicato al grande ciclismo condotto da Gian Luca Giardini, l’ospite d’eccezione è Riccardo Magrini, storico commentatore tecnico di Eurosport e voce tra le più amate del pedale. Insieme a lui analizziamo: ‍♂️ Il trionfo di Lorenzo Fortunato nella tappa del Giro di Romandia Le prospettive del Giro d’Italia 2025, pronto a regalare spettacolo per tre settimane Il rilancio del ciclismo italiano e i protagonisti da seguire E l’annuncio: Riccardo Magrini sarà protagonista della rubrica “La Fagianata” ogni giorno durante il Giro, solo su OA Sport! Non perdere l’appuntamento con le grandi storie di ciclismo, analisi tecniche e curiosità dal gruppo! Metti like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere nemmeno un episodio!