Italia-Senegal, Mondiali beach soccer 2025: orario quarti di finale, tv, streaming

Nella prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di beach soccer l’Italia ha chiuso al secondo posto il Gruppo D: gli azzurri si sono così qualificati per la seconda fase ad eliminazione diretta della rassegna iridata, in corso alla The Paradise Arena di Victoria, sull’Isola di Mahé (Seychelles) .

La Nazionale italiana osserverà ora un girono di riposo: i quarti di finale, infatti, sono in programma tutti nella giornata di giovedì 8 maggio, e gli azzurri scenderanno in campo alle ore 17.00 contro il Senegal, che ha dominato il Gruppo C, vincendo tutti gli incontri nei tempi regolamentari.

Il match dei quarti di finale tra Italia e Senegal ai Mondiali 2025 di beach soccer non sarà trasmesso in diretta tv, ma la diretta streaming sarà affidata a Rai Play Sport 1 e FIFA+, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI BEACH SOCCER 2025

The Paradise Arena di Victoria, sull’Isola di Mahé (Seychelles)

Quarti di finale

Giovedì 8 maggio

17.00 Italia-Senegal

PROGRAMMA MONDIALI BEACH SOCCER 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, FIFA+.

Diretta Live testuale: OA Sport.