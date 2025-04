Dove vedere in tv Civitanova-Trento, gara-2 finale Superlega volley 2025: orario, programma, streaming

Si riparte dall’1-0 per Trento nella serie di finale di Superlega di volley ed è già tempo di gara2 all’Eurosuole Forum, con Trento che vuole costruirsi l’opportunità del doppio “match ball” interno e Civitanova che vuole raddrizzare la serie, cambiando volto e pelle rispetto a gara1. Quello che si è visto domenica a Trento è stato in qualche modo condizionato da ciò che è accaduto in precedenza: i trentini che hanno avuto circa dieci giorni per preparare questo match e Civitanova che alle prime ore del mattino di venerdì è rientrata dalla battaglia sul campo di Perugia in gara5 della semifinale, dove aveva speso un’enormità di energie fisiche e mentali.

I playoff sono questo: situazioni che cambiano in fretta e l’impressione è che in gara2 qualcosa possa variare, non solo perché si gioca in casa di Civitanova ma per l’approccio alla partita che potrà avere una Lube più riposata e di conseguenza meno fallosa e più efficace soprattutto nei fondamentali di attacco. Di sicuro i marchigiani qualcosa dovranno cambiare perché contro l’Itas non sono riusciti ad essere efficaci al servizio come invece avevano fatto con Perugia, le bordate dei vari specialisti dai nove metri hanno fatto sicuramente meno danni e Trento ha avuto gioco facile. La buona notizia per la Lube è che Fabio Balaso ha recuperato miracolosamente dopo la frattura al polso e domenica è stato fra i migliori in campo dei suoi.

In casa Trento il morale è alto e non potrebbe essere altrimenti. Se la Lube recupera Balaso, Trento rischia di perdere Rychlicki, che domenica è uscito dopo un set per problemi alla schiena e potrebbe non essere al meglio quantomeno per gara2. Trento ha dato l’impressione nella prima sfida della serie di essere in grande salute e la continuità che ha avuto durante tutta la stagione non fa pensare a scivoloni, ma Civitanova per due volte quest’anno ha sconfitto l’Itas e dunque sa bene come si fa. L’uomo in più, da un po’ di tempo, risponde al nome di Alessandro Michieletto: decisivo in semifinale con Piacenza, decisivo in gara1, capace di spaccare in due i set o di mettere a terra palloni dal peso specifico altissimo. Se la Lube vorrà allungare la serie dovrà prima di tutto cercare di limitare lo schiacciatore azzurro, a costo di rischiare di dare più spazio ad altri attaccanti dell’Itas. Non sarà semplice.

Il fischio d'inizio è in programma all'Eurosuole Forum di Civitanova alle 18.15 di giovedì 1 maggio.

CALENDARIO PLAYOFF SUPERLEGA 2024-2025

Eurosuole Forum di Civitanova

Giovedì 1 maggio

Ore 18.15 Lube-Civitanova-Itas Trentino – Diretta tv su Raisport e diretta streaming a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma Dazn

