Atletica, Osakue di scena a Keqiao in Diamond League. Cast stellare in Cina, al via Duplantis e Warholm

Domani, sabato 3 maggio, andrà in scena la seconda tappa stagionale della Diamond League 2025. Dopo l’appuntamento inaugurale di una settimana fa a Xiamen, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera resta in Cina e si trasferisce al Sports Center di Shaoxing (distretto di Keqiao) per un meeting che si preannuncia piuttosto spettacolare.

Proprio come a Xiamen l’Italia verrà rappresentata dalla sola Daisy Osakue, che torna dunque sulla pedana del disco con l’obiettivo di migliorare il 60,25 di sabato scorso (valevole per la settima piazza in gara) avvicinando il suo primato stagionale realizzato in Oklahoma con 63,10 metri. Il secondo atto della Diamond League vedrà comunque la partecipazione di tanti ottimi atleti e di alcune stelle internazionali.

Grande attesa in particolare per Armand Duplantis, primatista mondiale (6.27) e campione olimpico di salto con l’asta, che punta al primo sei metri della stagione all’aperto dopo aver trionfato a Xiamen con un (per lui) normale 5.92. Il fuoriclasse svedese avrà come principale avversario il greco Emmanouil Karalis ed in seconda battuta l’americano Sam Kendricks.

Riflettori puntati sul debutto stagionale nel salto triplo del portoghese Pedro Pablo Pichardo, oro olimpico a Tokyo e argento a Parigi 2024, che torna in gara dopo oltre sette mesi e potrebbe far traballare la world lead dell’azzurro Andy Diaz (17,80). Presente anche la dominatrice ucraina Yaroslava Mahuchikh, primatista mondiale di salto in alto, mentre fa il suo esordio nel 2025 la giapponese campionessa olimpica e mondiale del giavellotto Haruka Kitaguchi.

Dopo aver siglato la miglior prestazione mondiale di sempre sui 300hs in 33.05, il norvegese Karsten Warholm si cimenta nei suoi 400 ostacoli con la concreta possibilità di fare un tempone alla luce del suo stato di forma attuale. Forfait per il campione olimpico dei 110hs Grant Holloway, nei 100 il favorito sudafricano Akani Simbine verrà sfidato in primis dal giamaicano argento olimpico in carica Kishane Thompson.