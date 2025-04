Atletica, Warholm stampa il record mondiale nei 300 hs in Diamond League a Xiamen. Duplantis vince ma non brilla

All’Egret Stadium di Xiamen (in Cina) si è svolta la prima tappa stagionale della Diamond League 2025, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La kermesse asiatica è stata illuminata da un fantastico record del mondo siglato da Karsten Warholm nei 300 ostacoli e da altre ottime prestazioni, mentre l’atteso fenomeno svedese Armand Duplantis si è limitato a vincere nell’asta senza però spingersi oltre quota 6 metri.

RISULTATI DIAMOND LEAGUE OGGI

300 OSTACOLI (MASCHILE) – Nell’ultima gara del meeting, il fenomeno norvegese Karsten Warholm si esalta ritoccando di 21 centesimi il suo record del mondo e timbrando un sensazionale 33.05 con ampio margine sul brasiliano Matheus Lima, secondo in 33.98.

SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Niente fuochi d’artificio a Xiamen nella gara più attesa del giorno. Mondo Duplantis, detentore del primato mondiale (con il 6.27 dello scorso 28 febbraio a Clermond-Ferrand), ha infatti conquistato il successo saltando al primo tentativo 5.92 ma fermandosi alla misura successiva con tre errori a 6.01. Podio completato dal greco Emmanouil Karalis e dall’olandese Menno Vloon, entrambi con 5.82.

LANCIO DEL DISCO (FEMMINILE) – Vittoria come da pronostico per la campionessa olimpica in carica Valarie Allman, che si è avvicinata alla soglia dei 70 metri trionfando con 68.95 davanti alla cubana Yaimè Perez (66.26) e alla connazionale statunitense Laulauga Tausaga (64.91). Daisy Osakue, unica azzurra presente nel meeting cinese, non ha migliorato lo stagionale attestandosi in settima posizione con 60.25.

100 METRI (MASCHILE) – Il sudafricano Akani Simbine si conferma in forma smagliante (vanta la world lead stagionale con 9.90) e vince per dispersione con 9.99 (+0.2 m/s) davanti al keniano Ferdinand Omanyala (10.13) e al britannico Jeremiah Azu (10.17). Solo settimo in 10.20 il botswano Letsile Tebogo, oro olimpico a Parigi 2024 nei 200.

SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – La primatista mondiale Yaroslava Mahuchikh si è imposta superando al primo colpo 1.97 (dopo due salti positivi a 1.91 e 1.94) e scegliendo di fermarsi senza proseguire la sua progressione dopo l’uscita di scena delle sue avversarie australiane Eleaonor Patterson e Nicola Olyslagers, seconda e terza classificata con 1.94.

GETTO DEL PESO (FEMMINILE) – Bel duello per la vittoria tra Jessica Schilder e Chase Jackson, con l’olandese che ha avuto la meglio grazie al 20.47 del primo lancio mentre la statunitense si è dovuta accontentare della piazza d’onore con 20.31. Terza la cinese Lijiao Gong con 19.62.

400 METRI (MASCHILE) – Gara di alto livello quella sul giro di pista, con il botswano Bayapo Ndori che ha bruciato per un’incollatura l’americano Christopher Bailey (44.27, record personale) tagliando il traguardo con un ottimo 44.25.

5000 METRI (FEMMINILE) – Ritmi elevati e ottime prestazioni cronometriche per tante etiopi, ma alla fine è la keniana Beatrice Chebet a spuntarla grazie ad uno sprint eccezionale con il miglior tempo mondiale del 2025 in 14’27″12 davanti a Gudaf Tsegay (14’28″18) e Birke Haylom (14’28″80).

SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Il padrone di casa cinese Mingkun Zhang piazza la zampata decisiva al quinto tentativo in 8.18 e supera di tre centimetri l’australiano Liam Adcock (8.15), mentre è terzo con 8.10 l’americano Marquis Dendy.

110 OSTACOLI (MASCHILE) – Cordell Tinch sfrutta la gara negativa del favorito Grant Holloway (ultimo con 13.72) e vince con la miglior prestazione mondiale stagionale in 13.06 davanti al giapponese Rachid Muratake (13.14) e al cinese Junxi Liu (13.24).

200 METRI (FEMMINILE) – La statunitense Anavia Battle firma il record del meeting e vince in 22.41 con buon margine sulla big giamaicana Shericka Jackson (22.79).

1000 METRI (FEMMINILE) – La fuoriclasse keniana Faith Kipyegon realizza una delle migliori prestazioni di sempre sulla distanza e sfiora il record del mondo in 2’29″21, avvicinandosi a 23 centesimi dal 2’28″98 della russa Svetlana Masterkova (firmato nel 1996).

100 OSTACOLI (FEMMINILE) – La giamaicana Danielle Williams trionfa in 12.53 e si avvicina a due centesimi dalla world lead dell’americana Grace Stark, oggi seconda in 12.58 davanti alla sudafricana Marione Fourie (12.62).

3000 SIEPI (MASCHILE) – L’etiope Samuel Firewu precede in volata il marocchino Soufiane El Bakkali ed il keniano Simon Koech, firmando la nuova world lead del 2025 in 8’05″61.