Perché il record del mondo di Karsten Warholm non è ufficiale? Cosa significa “world best” e la differenza

Karsten Warholm ha firmato la miglior prestazione mondiale sui 300 ostacoli, correndo in 33.05 a Xiamen (Cina) e migliorando così di 21 centesimi il suo precedente riscontro che risaliva al 2021. Il fuoriclasse norvegese ha fatto saltare il banco in occasione della prima tappa del massimo circuito internazionale itinerante, mettendosi in luce in questa specialità che da un mese è riconosciuta da World Athletics come disciplina ufficiale.

La Federazione Internazionale ha ratificato questa specialità, che prevede la partenza sul rettilineo e sette barriere da superare. Il tempo siglato dallo scandinavo non è ancora classificato come “record del mondo” e infatti World Athletics si è pronunciata in questo modo nel comunicato stampa che ha fatto seguito alla gara odierna: “Recentemente World Athletics ha annunciato che i 300m ostacoli diventeranno a tempo debito una disciplina ufficiale per i record mondiali“.

Si parla dunque di “futuro” e il 33.05 odierno è un “world best”, come si evince dal racconto ufficiale dell’evento, e non un “world record”. Una miglior prestazione globale e non un record del mondo, per tradurla in italiano. Piccole sfumature lessicali, ma che spesso fanno tutta la differenza. Per avere un record del mondo ufficiale dovremo aspettare i prossimi mesi.