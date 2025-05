Karate: Italia super agli Europei 2025! Magica Erminia Perfetto e la squadra maschile di kata

Dopo la giornata inaugurale di ieri, continuano a Yerevan gli Europei 2025 di karate. E proseguono al meglio per l’Italia che, in seguito all’ottenimento di 1 finale per l’oro e 4 possibilità per il bronzo, oggi ha incrementato il suo bottino di possibilità.

Nella categoria dei -50 kg del kumite, Erminia Perfetto si esalta sino ad arrivare a giocarsi – sabato prossimo – la finale per l’oro, che sarà contro la croata Ema Sgardelli; in un percorso che l’ha vista battere la polacca Bernaciak (9-1) e l’ucraina Palashevska (8-1) nel girone iniziale e poi la la lettone Mihailova in semifinale con lo score di 7-1.

Kata maschile. La squadra composta da Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice si giocherà il massimo traguardo continentale possibile nella finalissima di domenica contro la Spagna. Azzurri incontenibili, hanno mandato ko: l’Inghilterra (41.60 a 39.10) e la Turchia in semifinale (40.60 a 39.30).

Finale per il bronzo invece per il kata femminile. Orsola D’Onofrio, Michela Rizzo ed Elena Roversi hanno perso contro il Portogallo all’esordio, ma vista la virtuosa strada compiuta dalle lusitane – arrivate sino alla finale – hanno approfittato della via di ripescaggio per battere la Croazia (39.10 a 36.90) e contendere un posto sul podio alla Turchia.

Nulla da fare invece nel kumite individuale per Viola Lallo (-55 kg), Angelo Crescenzo (-60 kg) e Luca Maresca (-67 kg), eliminati tutti nei primi turni dei rispettivi tabelloni.

Domani si torna sui tatami armeni. In programma i tornei a squadre di kumite e l’esordio degli atleti del parakarate.