Karate: i convocati dell’Italia per gli Europei 2025. Ben 27 atleti presenti

Gli Europei 2025 di karate sono pronti a partire. Sui tatami di Yerevan (Armenia) saranno più di 550 i karateka – in rappresentanza di 50 nazioni – pronti ad andare a caccia dei titoli e delle medaglie continentali.

Un’edizione importantissima, quella che si terrà dal 7 all’11 maggio: la 60esima della storia del karate, che si terrà in quel del Karen Demirchyan Sports and Concerts Complex di Yerevan.

L’Italia, con una spedizione importante fra karate e parakarate, cercherà di raccogliere il maggior numero di medaglie possibili. Complessivamente saranno 27 gli atleti azzurri pronti a combattere: 21 seniores e 6 parakarateka. Di seguito l’elenco completo, categoria per categoria:

Kata individuale: Terryana D’Onofrio (kata femminile), Alessio Ghinami (kata maschile)

Kata a squadre: Terryana D’Onofrio, Orsola D’Onofrio, Michela Rizzo ed Elena Roversi; Alessio Ghinami, Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice

Kumite individuale: Erminia Perfetto (-50 kg), Violla Lallo (-55 kg), Veronica Brunori (-61 kg), Silvia Semeraro (-68 kg), Clio Ferracuti (+68 kg), Angelo Crescenzo (-60 kg), Luca Maresca (-67 kg), Daniele De Vivo (-75 kg), Matteo Fiore (-84 kg) e Matteo Avanzini (+84 kg).

Kumite a squadre femminile: Viola Lallo, Veronica Brunori, Silvia Semeraro, Sofia Ferrarini e Clio Ferracuti.

Kumite a squadre maschile: Luca Maresca, Daniele De Vivo, Matteo Fiore, Michele Martina, Simone Marino e Matteo Avanzini.

Parakarate: Claudia Polenta (sindrome di Down), Daniele Alfonsi (sindrome di Down), Mattia Allesina (sindrome di Down), Patrick Buwalda (intellettiva), Pietro Merlo (carrozzina), Federica Yakymashko (intellettiva).

“I ragazzi sono motivati e ben allenati. – Le parole del Direttore Tecnico Nazionale Luca Valdesi al sito FIJLKAM – Prima di arrivare qui a Yerevan, abbiamo fatto cinque allenamenti come rifinitura. Siamo fiduciosi”.



L’Europeo 2025 si svilupperà su cinque giornate di gara. Questo il calendario:

Mercoledì 7: eliminatorie kata individuale e kumite (F61, 68, +68kg; M75, 84, +84kg)

Giovedì 8: eliminatorie kata a squadre e kumite (F50, 55kg; M60, 67kg)

Venerdì 9: eliminatorie squadre kumite e Parakarate (comprese le finali per il bronzo)

Sabato 10: finali individuali di kata e kumite + Parakarate (disabilità intelletive)

Domenica 11: finali squadre di kata e kumite + Parakarate (carrozzina)