Karate, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026: Avanzini guida il gruppo azzurro a Francoforte

La seconda parte del 2026 internazionale del karate è pronta a prendersi la scena. In rampa di lancio c’è infatti un evento molto importante: gli Europei, che si terranno a Francoforte dal 20 al 24 maggio prossimi, sui tatami teutonici.

Una rassegna che metterà in palio titoli e medaglie tanto nel kata quanto nel kumite, sia a livello individuale sia nei contest a squadre, con i migliori interpreti delle varie specialità e delle varie categorie di peso impegnati in Germania.

Presente anche l’Italia: movimento di riferimento del karate continentale. Saranno 12 gli atleti impegnati nelle competizioni individuali: 2 nel kata, 10 nel kumite. Da Alessio Ghinami e Terryana D’Onofrio a Matteo Avanzini, passando per elementi come Luca Maresca, Erminia Perfetto e Viola Lallo. Tante le chance di medaglia per gli azzurri. Di seguito l’elenco completo dei presenti e la composizione dei team per le competizioni a squadre

Karate, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026

Kata

Alessio Ghinami, Terryana D’Onofrio

Kumite

Christian Sabatino (-60 kg), Luca Maresca (-67 kg), Daniele De Vivo (-75 kg), Matteo Fiore (-84 kg), Matteo Avanzini (+84 kg), Erminia Perfetto (-50 kg), Viola Lallo (-55 kg), Irene Marturano (-61 kg), Silvia Semeraro (-68 kg), Clio Ferracuti (+68 kg).

Composizione Team

Kata Femminile

Orsola D’Onofrio, Carola Casale, Michela Rizzo, Elena Roversi

Kata Maschile

Alessio Ghinami, Gianluca Gallo, Mattia Busato, Alessandro Iodice

Kumite Femminile

Viola Lallo, Silvia Semeraro, Clio Ferracuti, Pamela Bodei, Anna Pio Desiderio

Kumite Maschile

Luca Maresca, Matteo Fiore, Daniele De Vivo, Christian Sabatino, Matteo Avanzini, Michele Martina, Michele Ciani, Lorenzo Pietromarchi