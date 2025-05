Karate: Italia, che inizio agli Europei! Terryana D’Onofrio competerà per l’oro, altre quattro chance per il bronzo

La prima giornata degli Europei 2025 di karate sorride ai colori italiani. I karateka azzurri infatti, sui tatami di Yerevan, in Armenia, si sono conquistati ben 5 possibilità di medaglia: 1 per l’oro e 4 per il bronzo.

Il percorso più importante l’ha firmato Terryana D’Onofrio nel kata femminile: la lucana ha iniziato da subito bene vincendo tre volte nel suo girone per poi superare in semifinale la forte spagnola Paola Garcia Lozano. Sabato la finalissima individuale contro la la francese Taily Helvetia.

Poi le 4 possibilità per le medaglie di bronzo. La prima arriva dal kata maschile, con Alessio Ghinami che si è fermato sul più bello contro lo spagnolo Martin Romero, ma proverà a rifarsi contro il portoghese Artur Neto. Le altre nel kumite: con Silvia Someraro, nei -68 kg contro l’ucraina Seliemienieva, Daniele De Vivo, nei -75 kg contro il kosovaro Maliiqi sfruttando un ripescaggio generato dalla strada fatta dal montenegrino Mikulic, e Matteo Avanzini nei +84 kg, dove l’azzurro se la vedrà contro il bosniaco Bostandzic.

Un po’ di rammarico invece per le eliminazioni, fuori dalla zona medaglie, di Veronica Brunori (61 kg), Clio Ferracuti (+68 kg) e Matteo Fiore (84 kg). Domani in programma ci sono le eliminatorie del kata a squadre e del kumite femminile -50 e -55 kg e maschile -60 e -67 kg.