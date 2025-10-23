Karate, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025: guidano D’Onofrio, Ghinami e Avanzini

In vista dei Mondiali 2025 che si terranno dal 27 al 30 novembre al Cairo, per l’Italia del karate il dado è tratto. Lo staff tecnico guidato dal DT Luca Valdesi ha infatti reso nota la lista ufficiale di atleti che volerà alla volta dell’Egitto per l’avventura iridata del prossimo mese.

Un contingente da record, visto che saranno 11 gli azzurri impegnati in terra africana, su un massimo di 12 slot disponibili: l’Italia è prima in Europa per numero di qualificati.

Si tratta, nello specifico di: Terryana D’Onofrio e Alessio Ghinami nel kata, Erminia Perfetto, Silvia Semeraro, Clio Ferracuti, Angelo Crescenzo e Matteo Avanzini nel kumite. Tutti questi atleti avevano già ottenuto il pass tramite il ranking mondiale o i risultati ottenuti nei Campionati Europei. A questi si sono aggiunti Viola Lallo, Aurora Graziosi, Luca Maresca e Daniele De Vivo, abili a strappare il pass per l’evento planetario nel Torneo di Qualificazione di Parigi.

“Siamo la nazione europea con il maggior numero di qualificati, ed è un motivo di orgoglio per noi – ha dichiarato al sito FIJLKAM, il DT Luca Valdesi – Questo significa che il karate italiano funziona in tutte le categorie: abbiamo la rappresentanza nel kata e nel kumite, maschile e femminile. È molto importante per il nostro movimento riuscire a esprimere altissimi livelli tecnici in tutte le discipline”.

“L’elemento fondamentale è la continuità – ha concluso il direttore tecnico – Ciò che facciamo giorno dopo giorno con il lavoro. Diamo continuità a un percorso attento, metodico, dagli alti contenuti tecnici. Abbiamo la fortuna di avere coach che hanno calcato i tatami per tantissimi anni, un direttore tecnico che ha vinto tanto e un presidente che è stato un grande campione. Tutti questi aspetti vengono riportati negli allenamenti quotidiani. Non siamo mai appagati e cerchiamo di migliorarci ogni giorno”.