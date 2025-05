Karate: Europei pronti a iniziare. Italia a caccia di medaglie in Armenia

A Yerevan il sipario sta per essere alzato. Gli Europei 2025 di karate stanno per partire: dal 7 all’11 maggio infatti presso il Karen Demirchyan Sports and Concerts Complex di Yerevan saranno ben 550 gli atleti a darsi battaglia per i titoli e le medaglie continentali. Karateka e para-karateka, in rappresentanza di 50 Nazioni, nella 60esima storica edizione dei Campionati Europei, la prima volta sul territorio armeno.

L’Italia sarà presente con ben 27 alfieri: 21 atleti seniores e 6 atleti per le specialità paralimpiche, dal kata al kumite e poi le categorie dedicate a disabilità visive, intellettive, sindrome di Down e carrozzina; sia a livello individuale sia a squadre.

La squadra italiana maschile di kumite, formata da Luca Maresca, Daniele De Vivo, Matteo Fiore, Michele Martina, Simone Marino e Matteo Avanzini, punterà a difendere il titolo ottenuto nel 2024; così come vuole fare nel parakate Mattia Allesina (sindrome di Down).

In generale, saranno tanti i campioni sui tatami. Occhi puntati sulla turca Dilara Bozan, sulla tedesca Mia Bitsch e sul greco Christos-Stefanos Xenos. In casa Italia invece, riflettori per: Terryana D’Onofrio nel kata, Erminia Perfetto (-50 kg), Clio Ferracuti (+68 kg), Luca Maresca (-67 kg), Daniele De Vivo (-75 kg), Matteo Fiore (-84 kg) e Matteo Avanzini (+84 kg) nel kata.

Il programma: eliminatorie, finali e dirette tv

L’Europeo 2025 si svilupperà su cinque giornate di gara. Questo il calendario:

Mercoledì 7: eliminatorie kata individuale e kumite (F61, 68, +68kg; M75, 84, +84kg)

Giovedì 8: eliminatorie kata a squadre e kumite (F50, 55kg; M60, 67kg)

Venerdì 9: eliminatorie squadre kumite e Parakarate (comprese le finali per il bronzo)

Sabato 10: finali individuali di kata e kumite + Parakarate (disabilità intelletive)

Domenica 11: finali squadre di kata e kumite + Parakarate (carrozzina)