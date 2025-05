Julio Velasco: “Nel computer ho messo la squadra di maggio. Felice per Matilde Munarini”

L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-1 nella prima amichevole stagionale, andata in scena ieri sera al PalaIgor di Novara. Il CT Julio Velasco ha lanciato diversi nuovi nomi per questa sfida in terra piemontese, visto che quasi tutte le big erano assenti poiché l’annata agonistica per club si è conclusa soltanto domenica pomeriggio. Paola Egonu, Alessia Orro, Anna Danesi, Myriam Sylla, Sarah Fahr, Monica De Gennaro non erano delle partita e c’è stato cos’ spazio per volti nomi.

Il Commissario Tecnico della Nazionale di volley femminile ha dichiarato ai canali federali: “Io nel mio computer ho messo la squadra di maggio (sorride n.d.r.), soprattutto perché a maggio abbiamo cinque partite senza le giocatrici che hanno fatto la Champions League e perciò la squadra deve crescere così. Migliorare di squadra, ma anche individualmente perché in fondo le due cose sono connesse. La maglia azzurra pesa, diverse giocatrici erano tese, perfino alcune che hanno giocato a Parigi.

Il Guru ha poi proseguito: “In questo momento della stagione dobbiamo crescere e continuare a fare le cose che stiamo provando in allenamento. Sono esperienze molto importanti le partite internazionali, in generale però sono contento, abbiamo lottato, difeso e anche fatto errori. Io l’ho detto prima della partita, faremo errori e ci mancherebbe altro se non fosse così. La questione è come gestiamo queste questi errori, perché se scendiamo in campo con la paura di sbagliare, non va bene. In alcuni momenti abbiamo fatto bene, in altri momenti no”.

Chiusura sull’esordio in azzurro della centrale Matilde Munarini, 20enne proveniente dalla Serie A2: “Sono felice per Matilde (Munarini n.d.r), una ragazza che ha giocato in A2 titolare e a febbraio quando facemmo un allenamento con tutte giocatrici di A2, alla vigilia della finale di Coppa Italia, mi aveva fatto una buona impressione”.