Juan Ayuso cade al Giro d’Italia: cos’è successo nella prima tappa e conseguenze

Juan Ayuso è caduto quando mancavano un centinaio di chilometri al termine della prima tappa del Giro d’Italia. Lo spagnolo è scivolato a terra affrontando una curva, poco prima che il gruppo imboccasse la salita di Gracen (GPM di seconda categoria, 12,9 km al 5,2% di pendenza media). Il capitano della UAE Emirates-XRG, grande favorito della vigilia al pari dello sloveno Primoz Roglic, non ha avuto conseguenze dal punto di vista fisico.

Si è trattato di una semplice scivolata che non ha lasciato escoriazioni e strascichi di varia natura, il 22enne ha cambiato bicicletta ed è prontamente rimontato in sella. Ha accusato un minuto di ritardo che ha prontamente recuperato nel volgere di qualche chilometro affiancato dai propri gregari, rientrando in gruppo senza particolari patemi d’animo sulle prime rampe dell’ascesa che ha caratterizzato la parte centrale di questa frazione d’apertura.

Juan Ayuso punta a conquistare la maglia rosa e a indossarla sul gradino più alto del podio a Roma il prossimo 1° giugno, alla sua prima apparizione alla Corsa Rosa. L’iberico non ha gareggiato nel mese di aprile, mentre a marzo ha vinto la Tirreno-Adriatico e ha concluso la Volta Catalunya al secondo posto in classifica generale alle spalle proprio di Roglic.