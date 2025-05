Quando arriva in Italia… il Giro d’Italia? Il numero di tappe in Albania, poi lo Stivale dopo il giorno di riposo

Il Giro d’Italia 2025 scatta oggi dall’Albania. Sarà Durazzo a ospitare la Grande Partenza della Corsa Rosa, che prenderà dunque il via dall’estero per la quindicesima volta nella storia dopo San Marino nel 1965, Monaco nel 1966, il Belgio nel 1973 e nel 2006, Città del Vaticano nel 1974, la Grecia nel 1996, la Francia nel 1998, i Paesi Bassi nel 2002 e nel 2010 e nel 2016, la Danimarca nel 2012, la Gran Bretagna nel 2014, Israele nel 2018, l’Ungheria nel 2022.

Le prime tre frazioni si disputeranno in Albania, tra l’altro su un percorso che potrebbe mettere a dura prova i ciclisti: il profilo altimetrico è molto mosso e le strade sono diverse da quelle che si trovano lungo lo Stivale, dunque l’evento potrebbe accendersi fin da subito dal punto di vista agonistico. Si incomincerà venerdì 9 maggio con i 160 km da Durazzo a Tirana, da affrontare nel finale per due volte il Surrel (7 km al 4,5% di pendenza media), l’ultima a 12 km dal traguardo.

Sabato 10 maggio è prevista una cronometro individuale di 13,7 chilometri a Tirana, caratterizzata da uno strappo impegnativo nella parte centrale (primi 900 metri al 6,4% per un totale di 1500 metri al 4,9%). La trasferta dall’altra parte del Mare Adriatico si chiuderà domenica 11 maggio con la terza tappa: 160 km con partenza e arrivo a Valone, da scalare il GPM di seconda categoria denominata Qafa e Llogarase (10,5 km al 7,5%), dalla cima mancheranno 38 km al traguardo (21 in discesa e gli ultimi 17 in pianura).

L’intera carovana rientrerà in Italia e lunedì 12 maggio osserverà un giorno di riposo. La prima giornata di gara nel Bel Paese è dunque prevista martedì 13 maggio, quando andrà in scena la quarta tappa. Sarà la Puglia a ospitare le prime pedalate del gruppo sul suolo nazionale: 189 km da Alberobello (Pietramadre) a Lecce, sulla carta rivolti ai velocisti. A quel punto inizierà la risalita dello Stivale che ci terrà compagnia per quasi tre settimane, fino alla conclusione prevista domenica 1° giugno a Roma.