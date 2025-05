Joao Fonseca si arrende a Fabian Marozsan nel 1° turno degli Internazionali d’Italia: delude il brasiliano

Un risultato inatteso. Eliminazione al primo turno per il brasiliano Joao Fonseca (n.65 del ranking) nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il talentuoso sudamericano è stato sconfitto dall’ungherese Fabian Marozsan (n.61 ATP), che a quanto pare sui campi di Roma si trova particolarmente bene, ricordando cosa riuscì a fare nel 2023, quando raggiunse gli ottavi di finale ed eliminò nel percorso lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sarà quindi il magiaro il prossimo avversario del russo Andrey Rublev (n.16 del seeding).

Nel primo set, dopo una fase di equilibrio, Marozsan impone il suo tennis lineare e di grande tocco, mettendo in difficoltà un Fonseca che in difesa fatica a giocare. Il break del quarto gioco è la logica conseguenza. La gestione dei turni al servizio dell’ungherese è perfetta e il 6-3 vale l’archiviazione della pratica.

Nel secondo set Marozsan continua a tessere la sua tela, sfruttando un campo che si adatta meglio alle sue caratteristiche di colpitore. Il break nel terzo game è inesorabile. Il brasiliano ha uno scatto d’orgoglio nel sesto gioco, riuscendo finalmente a fare la differenza con i propri colpi al rimbalzo. Il sudamericano sembra ridestarsi dal proprio torpore e nell’ottavo game ha le sue chance per andare avanti di un break, ma il magiaro cancella ben tre palle break. Il n.61 del mondo ristabilisce le “gerarchie”, sfiorando il break nell’undicesimo game e gestendo meglio il tie-break, vinto per 7-4.

Leggendo le statistiche, il dato che emerge su tutto è il rapporto vincenti/gratuiti: 19/27 per Marozan e 18/37 per Fonseca. Troppi errori per il brasiliano, che dovrà imparare da quest’esperienza in vista del Roland Garros.