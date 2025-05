Jannik Sinner, l’incubo è finito: oggi scade la sospensione, domani Roma riaccoglierà il suo re

Alle ore 23.59 di oggi, domenica 4 maggio, termina la sospensione di Jannik Sinner: l’azzurro è atteso a Roma nella giornata odierna e domani sosterrà il primo allenamento capitolino sul Centrale. Per il ritorno in campo in un match ufficiale, però, occorrerà attendere ancora qualche giorno.

L’azzurro, infatti, scenderà in campo direttamente al secondo turno, in programma tra venerdì 9 e sabato 10, mentre l’eventuale terzo turno sarà spalmato tra domenica 11 e lunedì 12. Tutti in un’unica giornata, invece, gli ottavi di finale, in programma martedì 13.

Saranno suddivisi nuovamente in due giornate i quarti di finale, in calendario mercoledì 14 e giovedì 15, mentre ci sarà un giorno di pausa prima delle semifinali, programmate per venerdì 16. L’ultimo atto della manifestazione, infine, è previsto domenica 19.

CALENDARIO SINNER INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2025

Venerdì 9 o sabato 10 maggio

2°turno singolare maschile

Domenica 11 o lunedì 12 maggio

3° turno singolare maschile

Martedì 13 maggio

Ottavi di finale singolare maschile

Mercoledì 14 o giovedì 15 maggio

Quarti di finale singolare maschile

Venerdì 16 maggio

Semifinali singolare maschile

Domenica 18 maggio

Finale singolare maschile