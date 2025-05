Il 5 maggio sarà il Sinner-Day a Roma: un bagno di folla ad accogliere il n.1 del mondo

Il conto alla rovescia sta per terminare. Il 5 maggio sarà il primo giorno in cui, finalmente, Jannik Sinner potrà definitivamente mettersi alle spalle la vicenda “Clostebol”. Una situazione spiacevole con cui ha dovuto convivere lungamente, costata tre mesi di sospensione per l’accordo tra i legali del pusterese e la WADA. Gestione non facile e tale da spingerlo al pensiero di lasciare il tennis per le ricadute emotive che ci sono state.

Tutto però fa parte del passato e Jannik sarà accolto da un bagno di folla a Roma, prima tappa del suo ritorno nel massimo circuito internazionale. Sarà proprio nel torneo del Foro Italico che gli appassionati potranno rivedere in azione l’altoatesino e la curiosità non manca.

Nel giorno citato Sinner avrà diversi impegni. Nel pomeriggio è atteso al Media-Day e anche al primo allenamento. Sulla terra rossa capitolina il n.1 del mondo inizierà il proprio lavoro di affinamento, consapevole che non sarà semplice ritrovare il ritmo partita per uno stop non trascurabile.

Prevista anche una cerimonia per omaggiare i protagonisti dell’Italia in Coppa Davis e in BJK Cup sempre al Foro. In questo modo, Sinner avrà modo di rivedere i suoi compagni di Nazionale, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, con Musetti splendido protagonista sul rosso, citando la finale a Montecarlo e la semifinale a Madrid. Da ricordare anche che sempre il 5 è previsto il sorteggio del tabellone principale del torneo romano.