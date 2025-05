Internazionali d’Italia 2025: i punti in palio per Sinner turno per turno. Il possibile divario con Alcaraz

Gli Internazionali d’Italia 2025 di tennis segneranno il ritorno in campo di Jannik Sinner: il numero 1 del ranking ATP nella scorsa stagione aveva saltato il torneo ATP Masters 1000 di Roma e dunque non scarterà punti nella classifica mondiale, potendo dunque incamerarne fino a 1000.

A Roma il tedesco Alexander Zverev dovrà difendere il titolo conquistato nel 2024, e per questo motivo nella classifica virtuale, a dispetto di quella ufficiale che verrà rilasciata lunedì 5 maggio, alle spalle dell’azzurro ci sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz, a sua volta assente nel 2024.

Il tennista iberico all’inizio del torneo di Roma si troverà a 1880 punti da Sinner, con questa distanza che ovviamente sarà incolmabile al termine del torneo capitolino: nella peggiore delle ipotesi, infatti, lo spagnolo si potrà portare a -880 punti dall’azzurro.

Nella migliore delle ipotesi, invece, il tennista italiano potrà vedere aumentare il proprio margine fino ad un massimo di 2880 punti: in tal caso comunque Alcaraz sarebbe secondo alle spalle di Sinner, in quanto Zverev per tornare secondo nel ranking ATP dovrà vincere a Roma e sperare che lo spagnolo non arrivi in semifinale.

RANKING ATP 5 MAGGIO

1 Jannik Sinner 9730

2 Alexander Zverev 8085 (-1645 da Sinner)

3 Carlos Alcaraz 7850 (-1880 da Sinner)

RANKING ATP PRIMA DELL’INIZIO DEL TORNEO DI ROMA

1 Jannik Sinner 9730 (-0) (assente a Roma 2024)

2 Carlos Alcaraz 7850 (-0) (assente a Roma 2024)

3 Alexander Zverev 7085 (-1000) (vittoria a Roma 2024)

PUNTI IN PALIO TURNO PER TURNO A ROMA PER SINNER

Eliminazione al secondo turno: 10 punti.

Passaggio al terzo turno: 50 punti.

Passaggio agli ottavi: 100 punti.

Passaggio ai quarti: 200 punti.

Passaggio in semifinale: 400 punti.

Passaggio in finale: 650 punti.

Vittoria del torneo: 1000 punti.

POSSIBILE DISTACCO SINNER-ALCARAZ

Distacco massimo: 2880 punti.

Distacco minimo: 880 punti.