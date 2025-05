I possibili avversari di Sinner agli Internazionali d’Italia turno per turno. Incognita Alcaraz

Lunedì 5 maggio andrà in scena a Roma il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2025. Il torneo del Foro Italico sancirà il ritorno nel massimo circuito di Jannik Sinner, reduce dalla sospensione per la vicenda “Clostebol”, che l’ha costretto a stare lontano dai match per tre mesi. C’è grande curiosità su quali saranno le condizioni del n.1 del mondo e tra gli avversari non ci sarà Novak Djokovic.

In più saranno da valutare la presenza o meno di Carlos Alcaraz, che non ha preso parte al Masters1000 di Madrid, a causa dei problemi fisici che l’hanno colpito posteriormente all’ATP500 di Barcellona (Spagna). Vi proponiamo i possibili scenari che potrebbero prefigurarsi dinnanzi all’azzurro.

GLI SCENARI PER JANNIK SINNER (IN EVOLUZIONE)

Jannik Sinner, numero 1 del seeding, potrà incontrare uno tra Carlos Alcaraz (3) e Taylor Fritz (4) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev (2). Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell’ordine, Jack Draper, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti e Holger Rune

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, ovvero, nell’ordine, Arthur Fils, Grigor Dimitrov, Frances Tiafoe e Andrey Rublev, mentre l’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente gli atleti tra il 25 ed il 32 del seeding, tra i quali Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, infine non incontrerà teste di serie nel secondo turno (ed al primo avrà un bye).

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI (PROVVISORI)

Primo turno

Bye

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Alejandro Davidovich Fokina, Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Brandon Nakashima, Matteo Berrettini, Hubert Hurkacz, Sebastian Baez e Flavio Cobolli.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Arthur Fils, Grigor Dimitrov, Frances Tiafoe e Andrey Rublev.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Jack Draper, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti e Holger Rune.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Carlos Alcaraz e Taylor Fritz.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.