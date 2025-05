Italia-Gran Bretagna oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming

Tutti uniti, tutti insieme, per la promozione. Oggi, giovedì 1 maggio, si gioca Italia-Gran Bretagna, quarto incontro valido per i Campionati Mondiali di Prima Divisione Gruppo A di hockey su ghiaccio, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Romania, precisamente in quel di Sfantu Gheorghe. Si tratta di un match estremamente importante, considerata la classifica cortissima che attualmente coinvolge le prime formazioni del raggruppamento.

Dopo la bella vittoria contro la Polonia, gli azzurri sono balzati in testa al girone con 7 punti, mettendosi alle spalle l’Ucraina e, appunto, la Gran Bretagna, attualmente a quota 6 insieme alla già citata Polonia. Inutile dire che l’incrocio odierno rappresenta uno spartiacque decisivo per la corsa alla Top Division.

Servirà quindi una vittoria contro una compagine decisamente fastidiosa che, fino a questo momento, ha sempre trovato il successo, seppur dopo il tempo regolamentare. Altra osservata speciale sarà invece l’Ucraina, pronta a sfidare la Polonia.

Italia-Gran Bretagna sarà visibile su RAI Sport+HD ed in streaming su RaiPlay. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale del match. Di seguito tutti i dettagli.

PROGRAMMA MONDIALE PRIMA DIVISIONE HOCKEY GHIACCIO 2025

Giovedì 1 maggio

Ore 11.30 Italia-Gran Bretagna – Diretta TV su RAI Sport+HD

PROGRAMMA ITALIA-GRAN BRETAGNA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: RAI Sport+HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport