IndyCar, Palou domina anche al Barber

Alex Palou ha dominato anche il round del Barber Motorsport Park valido per la NTT IndyCar Series 2025. Lo spagnolo di Chip Ganassi Racing ha ottenuto il 14mo acuto in carriera, la terza affermazione stagionale in quattro eventi disputati.

L’autore della pole-position ha controllato la manifestazione dal primo all’ultimo giro non lasciando scampo alla concorrenza. Il campione in carica si è imposto con margine sui rivali al termine di una nuova prova senza nessuna caution.

Seconda piazza per Christian Lungaard (McLaren #7), abile a sfruttare al meglio una strategia alternativa rispetto agli altri. Il danese ha infatti optato per partire con le gomme più dure, una scelta che gli ha permesso di scavalcare nel corso dei 90 giri previsti neozelandese Scott McLaughlin (Penske #3), l’olandese Rinus VeeKay (Dale Coyne Racing #18) e l’australiano Will Power (Penske #12).

Settimana prossima il GP di Indianapolis nel road course che sorge nel catino di Speedway. Successivamente inizierà l’avvicinamento alla 500 Miglia con le qualifiche che precederanno di una settimana la corsa indetta nell’ultimo weekend del mese.