IndyCar, si riparte da Long Beach. Palou e Kirkwood osservati speciali

Dopo una breve pausa, la NTT IndyCar Series riaccende i motori dalla California per il tradizionale GP di Long Beach. I protagonisti si preparano per ripartire prima del lunghissimo mese di maggio segnato dalla leggendaria 500 Miglia di Indianapolis.

Josef Newgarden (2022), Kyle Kirkwood (2023-2025), Scott Dixon (2015-2024), Will Power (2012-2008), Alexander Rossi (2018-2019) hanno primeggiato negli ultimi anni all’interno del noto percorso non permanente che in passato ha accolto anche il Mondiale di F1.

La pista ha una metratura totale di 1.968 mi (3.167 km), intervallati da 11 pieghe. Iconico il primo segmento con il passaggio della ‘rotonda’ oppure l’ultimo tornantino che precede il rettilineo di partenza ed arrivo.

L’uomo da battere è Alex Palou, ma anche Kyle Kirkwood. L’americano di Andretti vinse di forza lo scorso anno battendo lo spagnolo di Chip Ganassi Racing, uno dei pochi a riuscire nell’impresa durante l’intera stagione agonistica.

Il catalano è incredibilmente ancora senza successo nella famosa pista statunitense, il 28enne vanta attualmente due successi quest’anno tra St. Petersburg e Barber Motorsport Park. Il #10 della serie è provvisoriamente al secondo posto della classifica generale con solo due punti di scarto su Kirkwood.