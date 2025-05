Quando la prossima gara di F1? GP Emilia-Romagna 2025: programma, orari, tv, streaming

Il settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno sarà il Gran Premio di Emilia Romagna, programmato nel fine settimana che culminerà domenica 18 maggio. Vi sarà quindi una settimana di pausa prima dell’approdo del Circus in Italia, evento che aprirà un intenso trittico nell’area mediterranea.

Il GP di Emilia Romagna è a tutti gli effetti la reincarnazione del Gran Premio di San Marino, presenza fissa in calendario dal 1981 al 2006. Imola, uscita dal giro iridato, ha saputo rientrarvi sfruttando le occasioni generate dalla pandemia. Quel 2025 sarà la quinta edizione della “nuova vita” dell’autodromo romagnolo (nel 2023 non si cors e a causa dell’alluvione da cui era stata colpita la regione).

Per la Ferrari sarà a tutti gli effetti il Gran Premio di casa. Non dal punto di vista istituzionale, bensì geografico. Maranello è decisamente più vicina a Imola di quanto non lo sia a Monza. Dunque, sarà un fine settimana di quelli da non perdere. Se non si potrà essere in loco, come il GP di Emilia Romagna in TV?

TV IN CHIARO – Disputandosi in Italia, è prevista la copertura in chiaro in diretta delle qualifiche e della gara Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente il Gran Premio di Emilia Romagna (eccezion fatta per le prove libere).

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta ogni sessione di Imola. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento romagnolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Emilia Romagna dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP EMILIA ROMAGNA 2025

VENERDÌ 16 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 13.30-14.30, Prove libere 1

Ore 17.00-18.00, Prove libere 2

SABATO 17 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 12.30, Prove libere 3

Ore 16.00, Qualifiche

DOMENICA 18 MAGGIO (ORARIO ITALIANO)

Ore 15.00, GARA