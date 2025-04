IndyCar, Palou per il tris a Long Beach

Dopo la parentesi al ‘The Thermal Club’, la NTT IndyCar Series torna protagonista a Long Beach per la terza delle diciassette competizioni previste per quanto riguarda la stagione 2025. Sarà il secondo percorso non permanente del campionato, uno dei più iconici dell’intero calendario.

Il percorso che in passato ha accolto anche il Mondiale di F1 ha una metratura di 1.968 mi (3.167 km) intervallati da 11 curve. Tanti nella storia i colpi di scena nella nota pista californiana che accoglie annualmente il proprio Gran Premio dal 1975.

Josef Newgarden (2022), Kyle Kirkwood (2023), Scott Dixon (2015-2024), Will Power (2012-2008), Colton Herta (2021) e Alexander Rossi (2018-2019) sono coloro all’interno dello schieramento che vantano almeno un successo in questo specifico appuntamento.

Alla vigilia del GP di Long Beach l’uomo da battere è solo uno: Alex Palou. Il #10 di Chip Ganassi Racing, campione in carica della più importante serie americana riservata alle monoposto, ha dominato la scena a St. Petersburg prima di imporsi con forza anche al ‘Thermal Club’. Lo spagnolo insegue uno storico tris in California che gli permetterebbe di eguagliare quanto fatto da Scott Dixon nel 2020, il neozelandese vinse in successione tra Texas Motor Speedway, Indianapolis RC e Road America race-1.