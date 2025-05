Jannik Sinner si allenerà a Roma da lunedì. Il Foro Italico attende il ritorno del numero uno

La lunga attesa del tennis italiano sta per terminare. Jannik Sinner è ormai pronto a fare il suo ritorno in campo e lo farà come ormai si sa da tempo proprio agli Internazionali d’Italia a Roma. Il numero uno del mondo metterà finalmente da parte la sospensione di tre mesi per vicenda Clostebol che lo ha coinvolto e potrà tornare a dedicarsi solamente al tennis giocato. Un rientro che tutta l’Italia aspetta con trepidazione e non poteva esserci cornice migliore del Foro Italico per suggellare tutto questo.

Sinner si sta allenando in questi giorni a Montecarlo con l’amico e collega Lorenzo Sonego ed in precedenza lo aveva fatto con il britannico Jack Draper. La voglia, però, di tornare a giocare è tantissima ed anche per questo Jannik sarà già dalla prossima settimana a Roma, con i primi allenamenti che dovrebbero essere programmati per la giornata di lunedì, come riporta anche la Gazzetta dello Sport.

La Federazione e gli organizzatori del torneo di Roma, nella persona soprattutto del direttore Paolo Lorenzi, non hanno lasciato nulla al caso per il numero uno del mondo, che avrà davvero un’accoglienza speciale. Sinner avrà sempre intorno alcuni uomini della sicurezza ed inoltre per lui è stata creata una specie di suite dove poter stare con la sua squadra, con la famiglia e gli amici, in modo da prepararsi al meglio per i match a Roma e anche per evitare di stare troppo nella players lounge, che, come detto da lui nelle recenti interviste, è stato luogo in Australia di incontri che non lo hanno fatto sentire a suo agio.

Jannik ha dichiarato nei giorni scorsi, “Sono felice di tornare a Roma, è un trofeo a cui tengo molto”. Bisogna ricordare che l’ultimo italiano a vincere gli Internazionali è stato Adriano Panatta nel 1976. Un lungo attendere per i tanti tifosi italiani, come in questi mesi ad aspettare il loro campione, il numero uno del mondo. Sinner è pronto a tornare e Roma è pronto ad accoglierlo.