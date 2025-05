Hockey pista: Trissino stacca il pass per le semifinali in Serie A. Sarà gara-3 per Follonica e Bassano

Arrivano i primi responsi dai play-off validi per la Serie A1 2024-2025 di hockey su pista, massimo Campionato arrivato alla sua zona più calda. Trissino ha infatti staccato ufficialmente il pass per le semifinali dopo gara-2: i veneti nello specifico hanno dominato in lungo e in largo sul campo di Giovinazzo, mentre Bassano è riuscita ad espugnare Follonica, portando così la serie alla bella.

Ma andiamo con ordine. E’ davvero tutto facile per Trissino, formazione che ha fatto sentire tutto il suo status in terra pugliese, rendendosi artefice di cinque reti nei primi venticinque minuti e terminando la disputa con il più che rotondo punteggio di 1-7.

Cade invece Follonica. I toscani, vincitori lontani dalle mura amiche in gara-1, hanno subito l’arrembaggio bassanese in un incontro deciso a sei minuti dalla fine quando, sul parziale di 3-3, i rossogialli hanno messo il musetto davanti grazie alle rete di Joan Galbas Pedrol, gestendo così il vantaggio fino al fischio finale.

Domani, domenica 4 maggio, si disputeranno Sarzana-Forte Dei Marmi e Valdagno-Lodi. Entrambi gli incontri andranno in scena alle ore 18:00.

QUARTI DI FINALE: I TABELLINI DI GIOVINAZZO-TRISSINO E FOLLONICA-BASSANO

Sabato 3 Maggio 2025 – ore 20:45 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)

INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – HOCKEY TRISSINO = 1-7 (0-5, 1-2) (serie 0-2)

Indeco AFP Giovinazzo: Veludo, Amato (C), Clavel, Cardoso, Colamaria – Tabarelli, Mezzina, Turturro, Dagostino, Dangelico – All. Depalma

Trissino: Sgaria, Gavioli D, Cocco G (C), Garcia R, Mendez – Malagoli, Morais, Piccoli Gio, Tognetti F, Zampoli – All. Pinto

Marcatori: 1° tempo: 0’13” Garcia R (TRI), 2’08” Mendez (TRI), 3’47” Malagoli (TRI), 5’48” Mendez (TRI), 8’37” Gavioli D (TRI) – 2° tempo: 8’28” Amato (AFP), 15’30” Gavioli (TRI), 17’58” Cocco G (TRI)

Espulsioni: 1° tempo: 3’47” Colamaria (2′) (AFP), 17’12” Morais (2′) (TRI) e Amato (2′) (AFP)

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Roberto Giovine di Salerno

Sabato 3 Maggio 2025 – ore 20:45

INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H. – UBROKER H.BASSANO 1954 = 3-4 (2-2, 1-2)

Innocenti Costruzioni Follonica: Barozzi, Montigel, Pagnini M, Banini D, Banini F – Pagnini F (C), Franchi, Thiel, Bracali, Mugnaini – All. Silva S

Ubroker Bassano: Verona, Silva I, Galbas, Pozzato, Tamborindegui – Riba, Scuccato (C), Barbieri N, Baggio, Girardi – All. Bertolucci A

Marcatori: 1° tempo: 8’04” Tamborindegui (BAS), 18’06” Pagnini F (rig) (FOL), 19’13” Montigel (FOL), 24’56” Galbas (BAS) – 2° tempo: 9’07” Pagnini F (rig) (FOL), 13’39” Scuccato (rig) (BAS), 18’49” Galbas (sup.num) (BAS)

Espulsioni: 1° tempo: 11’16” Banini F (2′) (FOL), 13’40” Riba (2′) (BAS) – 2° tempo: 16’04” Banini F (2′) (FOL), 16’20” Montigel (rosso) (FOL)

Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Luca Molli di Viareggio (LU)