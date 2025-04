Hockey pista: Trissino e Forte iniziano con il piede giusto i quarti in Serie A1, Bassano stecca

Vanno in archivio le quattro gare-1 valide per i play-off della Serie A 2024-2025 di hockey su pista, seconda fase del massimo Campionato Italiano che decreterà la squadra Campione d’Italia. Tante certezze, ma anche qualche sorprese nel corso degli incontri, andati in scena tra ieri ed oggi.

Nello specifico, Trissino ha sconfitto con il risultato di 8-5 una gagliardissima Giovanizzo. La squadra pugliese si è resa protagonista in modo particolare di una prima frazione da capogiro, in cui ha messo a referto il parziale di 2-3, salvo poi subire il cameback degli avversari, capaci di ribaltare completamente le sorti dell’incontro chiudendo i giochi co tre goal di scarto.

Grande divertimento anche tra Bassano e Follonica, disputa che ha visto il trionfo degli ospiti toscani, bravi a tenere la partita sotto controllo nei primi venticinque minuti andando al riposo sul 2-2, per poi dilagare nel secondo atto, fino a a battere i rivali con il risultato non banale di 3-6.

Non sbaglia invece Forte dei Marmi, formazione che ha dilagato in lungo ed in largo contro Sarzana, ipotecando di fatto il passaggio del turno già alla fine del primo tempo, complice il parziale di 4-0. Alla fine saranno ben 7 le reti timbrate, al fonte di nessuna da parte dei liguri.

Buona la prima anche per Lodi, uscita vittoriosa tra le mura amiche su Valdagno con un poderoso 4-0 che ha messo in discesa il percorso verso le semifinali. Le gare-2 andranno in scena il 3 ed il 4 maggio. Di seguito i tabellini.

PLAY-OFF SERIE A1 HOCKEY PISTA 2024-2025: IL TABELLINO DEI QUARTI DI FINALE

Martedì 29 Aprile 2025 – ore 20:45 – PalaUbroker di Bassano del Grappa (VI)

UBROKER H.BASSANO 1954 – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA HOCKEY = 3-6 (2-2, 1-4)

Ubroker Bassano: Verona, Silvo I, Pozzato, Tamborindegui, Galbas – Scuccato (C), Riba, Barbieri N, Baggio, Girardi – All. Bertolucci A

Innocenti Costruzioni Follonica: Barozzi, Montigel, Pagnini M, Banini F, Banini D – Pagnini F (C), Franchi, Thiel, Bracali, Maggi E – All. Silva

Marcatori: 1° tempo: 3’44” Banini F (FOL), 8’00” Riba (BAS), 20’05” Galbas (BAS), 23’12” Banini D (FOL) – 2° tempo: 0’29” Pagnini M (FOL), 3’22” Pozzato (BAS), 7’14” Banini D (FOL), 7’14” Pagnini F (FOL), 24’29” Pagnini F (FOL)

Espulsioni: 1° tempo: 24’09” Banini F (2′) (FOL) – 2° tempo: 14’18” Pagnini F (2′) (FOL)

Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Marco Rondina di Vercelli

Martedì 28 Aprile 2025 – ore 20:45 – PalaDante di Trissino (VI)

HOCKEY TRISSINO – INDECO A.F.P. GIOVINAZZO = 8-5 (2-3, 5-3)

Trissino: Zampoli, Gavioli D, Cocco G, Malagoli, MEndez – Pinto (C), Morais, Garcia R, Piccoli Gio, Sgaria – All. Bertinato

Indeco AFP Giovinazzo: Veludo, Amato (C), Clavel, Cardoso, Tabarelli – Colamaria, Mezzina, Turturro, De Bari, Dangelico – All. Depalma

Marcatori: 1° tempo: 9’44” Amato (AFP), 13’57” Morais (TR), 14’18” Amato (AFP), 17’20” Colamaria (AFP), 24’55” Cocco (TRI) – 2° tempo: 5’16” Cardoso (AFP), 9’03” Morais (TRI), 10’21” Morais (tir.dir) (TRI), 16’12” Gavioli D (TRI), 17’37” Mendez (TRI), 18’08” Pinto (TRI), 19’44” Morais (TRI), 22’50” Mezzina (AFP)

Espulsioni: 1° tempo: 5’51” Clavel (2′) (AFP) – 2° tempo: 10’21” Mezzina (2′) (AFP), 11’33” Garcia R (2′) (TRI), 22’05” Gavioli D (2′) (TRI) e Colamaria (2′) (AFP)

Arbitri: Carlo Iuorio di Salerno e Andrea Davoli di Modena

Mercoledì 29 Aprile 2025 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

CANNICCIA MOTOR CLUB V.H.FORTE – HOCKEY SARZANA = 7-0 (4-0, 3-0)

Canniccia Motor Club VH Forte: Gnata (C), Ipinazar F, Ipinazar P, Torner, Ambrosio F – Borgo, Rosi, Chereches, Ambrosio G, Ciupi – All. De Gerone

Sarzana: Corona (C), Borsi, Illuzzi, Ortiz Fac, De Rinaldis – Manrique, Mattugini C, Tognacca, Angeletti, Venè – All. Festa

Marcatori: 1° tempo: 3’53” Ambrosio F (FDM), 6’59” Ipinazar P (FDM), 13’38” Torner (FDM), 18’14” Torner (FDM) – 2° tempo: 2’31” Borgo (tir.dir) (FDM), 8’20” Ambrosio (FDM), 13’40″Borgo (tir.dir) (FDM)

Espulsioni: 1° tempo: 20’25” De Rinaldis (2′) (SAR), 21’14” Torner (2′) (FDM) – 2° tempo: 13’40” De Rinanldis (20) (SAR)

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA)

Mercoledì 29 Aprile 2025 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

AMATORI WASKEN LODI – WHY SPORT H.C. VALDAGNO = 4-0 (2-0, 2-0)

Lodi: Grimalt (C), Antonioni, Najera, Compagno, Faccin – Fernandes, Nadini, Giovannetti, Bozzetto, Porchera – All. Bresciani

Why Sport Valdagno: Bovo, Giuliani G (C), Borregan, Diquigiovanni, Sanches – Crocco F, Crocco N, Tomba, Lazzarotto, Cunegatti – All. Caneva

Marcatori: 1° tempo: 11’19” Compagno (LOD), 15’51” Faccin (LOD) – 2° tempo: 2’27” Nadini (LOD), 5’22” Nadini (LOD)

Espulsioni: 2° tempo: 24’03” Najera (2′) (LOD)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA)