Hockey pista: il calendario dei playoff scudetto e dei playout dopo la regular season

Dopo la chiusura ufficiale della stagione regolare della Serie A1 di hockey pista 2024-2025, la FISR ha ufficializzato il calendario dei playout salvezza e dei playoff scudetto delle prossime settimane.

Si comincia con i preliminari playoff il prossimo 23 aprile con Viareggio-Sarzana, mentre la lotta per non retrocedere vedrà impegnate il 26 aprile Novara e Montebello. Poi lo sviluppo di tutti i tornei, sino alla “Road to scudetto” che passerà per i quarti di finale, le semifinali e le finali.

Di seguito il calendario ufficiale, aggiornato e completo diramato dalla FISR in vista del prossimo mese di incontri.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF – PRELIMINARI – GARA DI ANDATA – MARTEDI’ 22 E MERCOLEDI’ 23 APRILE

Preliminare #1 – 23/4/25 – 20:45 – GB Mec C.G.C. Viareggio x Hockey Sarzana

Preliminare #2 – 22/4/25 – 20:45 – Indeco A.F.P. Giovinazzo x Team Service Car H.R.C. Monza

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF – PRELIMINARI – GARA DI RITORNO – SABATO 26 APRILE e DOMENICA 27 APRILE

Preliminare #1 – 27/4/25 – 18:00 – Hockey Sarzana x GB Mec C.G.C. Viareggio

Preliminare #2 – 26/4/25 – 20:45 – Team Service Car H.R.C. Monza x Indeco A.F.P. Giovinazzo

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF – QUARTI DI FINALE – GARA-1 – MARTEDI’ 29 APRILE E MERCOLEDI’ 30 APRILE

Quarto di Finale #1 – Martedì 29 Aprile ore 20:45 – Hockey Trissino x Vincitore Preliminare #2

Quarto di Finale #2 – Mercoledì 30 Aprile ore 20:45 – La Canniccia Motor Club V.H. Forte x Vincitore Preliminare #1

Quarto di Finale #3 – Mercoledì 30 Aprile ore 20:45 – Amatori Wasken Lodi x Why Sport H.C. Valdagno

Quarto di Finale #4 – Martedì 29 Aprile ore 20:45 – Ubroker H.Bassano 1954 x Innocenti Costruzioni Follonica H.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF – QUARTI DI FINALE – GARA-2 – SABATO 3 MAGGIO E DOMENICA 4 MAGGIO (date da definire)

Quarto di Finale #1 – Sabato 3 Maggio ore 20:45 – Vincitore Preliminare #2 x Hockey Trissino

Quarto di Finale #2 – Domenica 4 Maggio ore 18:00 – Vincitore Preliminare #1 x La Canniccia Motor Club V.H. Forte

Quarto di Finale #3 – Domenica 4 Maggio ore 18:00 – Why Sport H.C. Valdagno x Amatori Wasken Lodi

Quarto di Finale #4 – Sabato 3 Maggio ore 20:45 – Innocenti Costruzioni Follonica H. x Unroker H.Bassano 1954

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF – QUARTI DI FINALE – EVENTUALE GARA-3 – MARTEDI’ 6 MAGGIO E MERCOLEDI’ 7 MAGGIO

Quarto di Finale #1 – Martedì 6 Maggio ore 20:45 – Hockey Trissino x Vincitore Preliminare #2

Quarto di Finale #2 – Mercoledì 7 Maggio ore 20:45 – La Canniccia Motor Club V.H. Forte x Vincitore Preliminare #1

Quarto di Finale #3 – Mercoldì 7 Maggio ore 20:45 – Amatori Wasken Lodi x Why Sport H.C. Valdagno

Quarto di Finale #4 – Martedì 6 Maggio ore 20:45 – Ubroker H.Bassano 1954 x Innocenti Costruzioni Follonica H.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF – SEMIFINALI – INIZIO SABATO 10 E DOMENICA 11 MAGGIO 2025

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOUT – GIORNATA N.1 – SABATO 26 APRILE 2025

ore 20:45 – TR Azzurra Novara x Tierre Chimica Montebello

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOUT – GIORNATA N.2 – DOMENICA 4 MAGGIO 2025

ore 18:00 – Tierre Chimica Montebello x Telea Medical Sandrigo

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOUT – GIORNATA N.3 – SABATO 10 MAGGIO 2025

ore 20:45 – Telea Medical Sandrigo x TR Azzurra Novara

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOUT – GIORNATA N.4 – SABATO 17 MAGGIO 2025

ore 20:45 – TR Azzurra Novara x Telea Medical Sandrigo

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOUT – GIORNATA N.5 – SABATOO 24 MAGGIO 2025

ore 20:45 – Telea Medical Sandrigo x Tierre Chimica Montebello

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOUT – GIORNATA N.6 – DOMENICA 4 MAGGIO 2025

ore 18:00 – Tierre Chimica Montebello H. x TR Azzurra Novara