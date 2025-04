Hockey pista: Sarzana e Giovinazzo accedono ai play-off in Serie A1

Il dado è tratto nella Serie A1 2024-2025 di hockey su pista. Nella giornata di oggi, domenica 27 aprile, si è finalmente definito il quadro ufficiale dei quarti di finale validi per l’ultima fase del Campionato che culminerà con le finali scudetto. Il responso è arrivato dopo i due match di ritorno che hanno coinvolto Sarzana-Viareggio e Monza-Giovinazzo.

Il derby “quasi” toscano si è esaurito con un altro pareggio. Dopo il 3-3 dell’andata infatti la secondo sfida tra Sarazana e Viareggio è terminata sul 2-2, risultato che in virtù del regolamento ha premiato la formazione sarzanese, la quale si è concessa il lusso di festeggiare davanti al proprio pubblico.

Termina tra le sonore polemiche invece il vìs-a-vìs tra Monza e Giovinazzo, partita conclusasi con il risultato di 4-3 per i padroni di casa, risultato che ha però concesso ai pugliesi in virtù dell’andata (4-2) di staccare il biglietto per i quarti di finale. A scaturire i mal di pancia da parte dei brianzoli una decisione molto discussa da parte dell’arbitro, circondato dai padroni di casa dopo il triplice fischio con delle scene che sicuramente comporteranno delle gravi sanzioni disciplinari.

Giovinazzo nella prossima fase sfiderà quindi Trissino, mentre Sarzana dovrà affrontare Forte dei Marmi. Gli altri accoppiamenti come noto saranno Bassano-Follonica e Lodi-Valdagno. Le gare-1 si disputeranno il prossimo 29 e 30 aprile.