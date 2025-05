Haak miglior giocatrice, Egonu miglior opposto: cos’è successo in Champions League. Orro e De Gennaro premiate

Conegliano ha battuto Milano per ben nove volte nel corso di questa stagione: finale scudetto (serie chiusa sul 3-0), semifinale di Champions League, semifinale del Mondiale per Club, finale di Coppa Italia, Supercoppa Italiana, andata e ritorno della regular season di Serie A. Le Pantere hanno sempre dettato legge contro le meneghine, dimostrando una superiorità schiacciante che ha poi portato alla conquista di tutti i trofei e al completamento dell’annata agonistica perfetta.

La grande mattatrice del dominio operato dalla corazzata veneta è stata Isabelle Haak, pregevole bomber svedese che è infatti stata premiata come MVP sia in Champions League che al Mondiale per Club. L’opposto è stata incoronata come miglior giocatrice nei due grandi eventi internazionali in cui l’Imoco ha saputo dettare legge, dall’alto delle vagonate di punti messi a segno e soprattutto della caratura agonistica dimostrata nei frangenti più caldi dei vari incontri.

Isabelle Haak ha spesso avuto la meglio negli scontri diretti con Paola Egonu, il terminale offensivo di punta di Milano. Nei testa a testa tra gli opposti si è fatta maggiormente apprezzare la scandinava, mentre la MVP delle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata un po’ costretta a inseguire e non è riuscita a mettere le mani su alcun trofeo insieme alle proprie compagne di squadra. A Istanbul, in occasione della Final Four della massima competizione europea, ha avuto luogo una situazione paradossale nell’assegnazione dei premi individuali.

La svedese è stata incoronata come MVP, ma il premio come miglior opposto è stato consegnato all’italiana. Ovviamente anche la scandinava è una bomber, ma il riconoscimento di ruolo non è finito nelle sue mani. Non si tratta di una prima volta assoluta e questa anomalia è già avvenuta in altre occasioni. Alessia Orro è stata premiata come miglior palleggiatrice (ma Joanna Wolosz, che ha vinto con Conegliano, potrebbe avere qualcosa da ridire) e Monica De Gennaro è stata insignita dello status acclarato di miglior libero.