Golf: Hughes e del Solar guidano a metà Myrtle Beach, Manassero e Francesco Molinari passano il taglio

Ancora prima posizione per Mackenzie Hughes a metà dell’ONEflight Myrtle Beach Classic 2025. Stavolta, però, il canadese la condivide con il cileno Cristobal del Solar: per entrambi score di -10 dopo giri comunque buoni, uno in -2 e l’altro in -4. Va da sé che non c’è ancora niente di definito, ma qualche rimescolamento rispetto al primo giro c’è stato.

Terza posizione per quattro: a -9 sono solo stelle e strisce con la presenza di Danny Walker, Harry Higgs, Nick Watney, Will Chandler e Davis Shore. Occupa l’otttava posizione da solo l’uomo che è anche il migliore della giornata, Norman Xiong, che si colloca ora a -8 grazie al suo -6.

Anche questa volta c’è un gruppo piuttosto nutrito in nona posizione, con una piccola variabile: sono davvero tanti i Paesi rappresentati. Troviamo a -7 gli USA Patton Kizzire ed Andrew Putnam, il taiwanese Kevin Yu, il canadese Ben Silverman e lo svedese Tim Wilding, con quest’ultimo che recupera 30 posizioni grazie al suo -5.

Leggera discesa per Matteo Manassero, che gira pari con il par ed è ora al 34° posto con lo score di -4. Stesso destino di giornata per Francesco Molinari, che riesce a superare il taglio con il 58° posto; taglio che passa con -2 (al pari del torinese) anche l’irlandese Seamus Power, al giovedì leader e al venerdì con un +5 che lo fa rischiare tantissimo, e anche l’argentino Alejandro Tosti, dopo 18 buche in zona di testa, rischia con il suo +4.