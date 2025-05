Golf, Mitchell record del campo e leader al Truist. Fowler segue a ruota, attardato McIlroy

Risultati davvero, davvero molto bassi al Truist Championship, Signature Event da 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx. 64 giocatori, su un totale di 72, hanno girato sotto par e lo statunitense Keith Mitchell, con una carta bogey free round in 61 colpi (-9) è perfino riuscito a battere il record del campo. Lo statunitense, classe ‘92, guida il leaderboard di appena un colpo sul connazionale Denny McCarthy, fermo a -8.

Partenza sorprendente per Rickie Fowler, impalpabile in questo avvio di stagione ed entrato al Truist grazie ad un’esenzione dello sponsor. Il californiano ha portato in club house un solido -7 che gli vale la T3 insieme a Collin Morikawa, Sepp Straka e Akshay Bhatia, tutti e 3 nomi da tenere d’occhio durante i 3 giorni rimanenti.

Leggermente attardato Rory McIlroy, sicuramente uno dei nomi più attesi questa settimana. Il nordirlandese, in T25 dopo R1 a -4, ha segnato due bogey (alla 11 e alla 15) che, su un campo che gioca così facile, rischiano di pesare alla fine delle 72 buche. Insieme a lui anche lo svedese Ludvig Aberg, l’americano Justin Thomas e il danese Rasmus Højgaard e Max Homa, quest’ultimo vincitore dell’edizione 2022.

Al ritorno, questa settimana, anche un altro svedese, Alex Noren. Rimasto ai box da agosto per due infortuni, uno al collo e uno alla gamba, il 42enne ha comunque girato in 67 (-3) con una partenza non proprio delle migliori (3 bogey sulle prime 9).