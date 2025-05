Golf, il francese Couvra si prende la vetta del Turkish Airlines Open a metà gara. Migliozzi resiste in top ten

I golfisti del DP World Tour continuano ad animare il primo fine settimana europeo archiviando il secondo round del Turkish Airlines Open (montepremi 2,750 milioni di dollari). L’evento nato nel 2013 è rientrato in calendario a distanza di ben 6 anni dall’ultima edizione vinta nel 2019 dall’inglese Tyrrell Hatton. Al termine del secondo round guida la classifica Martin Couvra. Il francese si scrolla di dosso gli ex leader prendendosi la vetta solitaria con lo score complessivo di -11 (131 colpi).

Il transalpino mette a segno una tornata da -5 bogey free e vanta due lunghezze di margine sul suo più immediato inseguitori che portano il nome del sudafricano Wilco Nienaber. Terzo a -8 il cinese Haotong Li , seguito ad un colpo di distanza dall’inglese Todd Clements, dal sudafricano Robin Williams e dai tedeschi Yannik Paul e Tiger Christensen. Classifica cortissima con ben 66 protagonisti che hanno superato il giro di boa con punteggi al di sotto del par.

Sul percorso par 71 del Regnum Carya di Belek (Antalya, Turchia) chiudono la top ten all’ottavo posto con lo score di -6 l’olandese Joost Luiten, lo spagnolo Jorge Campillo, lo scozzese Ewen Ferguson, il francese Clement Sordet, lo svedese Mikael Lindberg e l’azzurro Guido Migliozzi. Quest’ultimo replica il round da -3 bogey free ottenuto giovedì e resta a contatto con le zone altissime della classifica.

Bene anche altri due italiani presenti in Turchia con Gregorio De Leo ed Edoardo Molinari 18esimi a quota -4. Il torinese recupera 26 posizioni piazzando un solido -3 di giornata. Round beffardo invece per Francesco Laporta, che nella seconda parte del giro odierno commette tre bogey andando ad annullare il -3 siglato ieri. Il pugliese non supera quindi il taglio di metà gara salutando il Turkish Airlines Open.