Giro d’Italia 2025, Wout Van Aert: “Faticato alla salita di Surrel, risultato al di sopra delle aspettative”

Wout Van Aert si è dovuto accontentare della seconda posizione in occasione della tappa inaugurale del Giro d’Italia 2025. Il corridore in forza al Team Visma | Lease a Bike ha dovuto cedere infatti il passo a un notevole Mads Pedersen alla fine della volata che ha chiuso il percorso lungo 160 km con partenza a Durazzo ed arrivo a Tirana.

Il belga nello specifico non ha saputo riprendere lo sprint del diretto rivale, bravo a capitalizzare l’egregio lavoro svolto dal suo team, la Lidl-Trek, tagliando il traguardo per primo malgrado il tentativo di risalita negli ultimi venti metri del classe 1994, come già detto secondo davanti ad Aular Orluis (Movistar Team), Francesco Busatto (Intermarchhé-Wanty), Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), Diego Ulissi (XDS Astana Team) e Richard Carapaz (EF Education-Easy Post 40). Una volta raggiunta la zona mista, il nativo di Herentals ha commentato la sua prova:

“Avevo grandi aspettative, ma durante la tappa non mi sentivo particolarmente bene – ha detto Van Aert ai media – C’era una sola occasione per conquistare la maglia rosa, o quasi. Quindi ci tenevo comunque a provarci. Ho sofferto molto alla salita di Surrel; è andata al di sopra delle aspettative”.

Van Aert ha quindi chiosato: “Ho cercato di recuperare il più possibile per farmi trovare pronto, ma non è bastato. Arrivare secondi è un peccato. Ma domani ci riproverò“. Ricordiamo che la seconda tappa, pianificata sabato 10 maggio, sarà una prova a cronometro con partenza ed arrivo a Tirana (13,7 km)