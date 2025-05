Federica Urgesi e Arianna Zucchini conquistano le wild card per il tabellone principale a Roma

Federica Urgesi e Arianna Zucchini possono festeggiare quest’oggi l’approdo nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2025, i cui match prenderanno il via il 6 maggio. Ricordiamo che la definizione del percorso, ovvero il sorteggio del main draw, programmato lunedì 5.

Come è noto, il meccanismo delle pre-qualificazioni in corso di svolgimento sulla terra rossa capitolina prevede che le finaliste al femminile conquistino le wild card per essere parte della grande kermesse del Foro Italico. La prima a raggiungere questo traguardo è stata la marchigiana.

Vittoriosa a livello junior negli Australian Open in doppio nel 2023, Urgesi ha prevalso nel confronto con Anastasia Abbagnato sullo score di 6-3 6-2. Una partita durata 1 ora e 32 minuti di gioco in cui Federica ha fatto vedere la propria superiorità, non dando chance alla rivale. Attualmente n.356 del ranking, la fanese vorrà esprimere il proprio miglior tennis in un contesto altamente qualificato.

Il secondo “invito” lo avrà Zucchini, che ha battuto Lisa Pigato col punteggio di 6-3 7-6 (3) in un match durato quasi 2 ore di gioco. Una partita in cui entrambe le giocatrici hanno avuto difficoltà nella gestione dei turni in battuta. Alla fine della fiera la 21enne nostrana (n.626 della classifica mondiale) ha avuto un po’ più di coraggio e si è meritatamente conquistata la vittoria.

Saranno in main draw anche Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, rendendo ancor più numeroso il gruppo di azzurri in doppio maschile, comprendente già Simone Bolelli e Andrea Vavassori, i fratelli Matteo e Jacopo Berrettini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli (con Sebastian Korda) e Matteo Arnaldi (con Alexey Popyrin).