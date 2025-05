Fabio Fognini: “Grazie Roma, è stato un bellissimo viaggio. Continuerò a giocare fino a fine anno”

Fabio Fognini è stato sconfitto dal britannico Jacob Fearnley per 6-2 6-3 al primo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista ligure, dopo aver annunciato nei giorni scorsi che questa sarebbe stata la sua ultima partecipazione al Foro Italico, è stato celebrato dal pubblico presente ieri sera sul Centrale per un ultimo saluto al termine del suo tribolato percorso agonistico sui campi romani.

“Grazie Roma, è stato un bellissimo viaggio. Non mi ritiro adesso, continuerò a giocare fino a fine anno e poi deciderò con calma. Abbiamo una famiglia, abbiamo dei figli, la seconda andrà a scuola a settembre. Per ogni cosa c’è un inizio ed una fine, bisogna dare spazio a loro“, spiega l’ex numero 9 del ranking mondiale e vincitore del Masters 1000 di Montecarlo nel 2019.

Sugli alti e bassi che hanno contraddistinto soprattutto nei primi anni il suo rapporto con il torneo capitolino: “Ci sono stati momenti bellissimi. Quando ero giovane e ribelle avevo un po’ di attrito con il pubblico di Roma. Spero e credo di poter essere ricordato come un ragazzo che metteva tanta passione, qualche volta ho sbagliato e me ne sono sempre scusato“.

A parte quella che ha definito ‘la ferita aperta della Coppa Davis‘ (non fu convocato da Volandri per le Finals di Malaga nel 2023), Fognini non ha grandi rimpianti: “Sono contento della carriera che ho fatto, mai avrei immaginato di arrivare in top10 in singolare e doppio. Ora tiferò per gli italiani e proverò a togliermi qualche altro sassolino. Mi sarebbe piaciuto darvi un’altra soddisfazione, ma vado via con il sorriso sulle labbra. Ci vediamo sui campi“.