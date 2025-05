Jasmine Paolini: “A volte la carica emotiva è troppa qui a Roma. Spero di essere più sciolta nel prossimo match”

Buona la prima a Roma per Jasmine Paolini, che vince in due set il suo match d’esordio nel torneo contro Lulu Sun e approda ai sedicesimi di finale agli Internazionali d’Italia 2025. La numero 5 del ranking, esentata dal primo turno grazie ad un bye, si è imposta per 6-4 6-3 sulla neozelandese scacciando via il ricordo della prematura eliminazione di un anno fa in singolo al Foro Italico.

“Il Foro Italico è particolare: è bello giocare con il tifo di questo pubblico ma allo stesso tempo crea un pochino di aspettative. Però sono contenta di come l’ho gestita oggi. Pian piano è andata sempre meglio, ho avuto qualche alto e basso: era una partita che poteva diventare complicata perché lei secondo me giocava bene. Il momento peggiore è stato quando lei mi ha recuperato dal 4-1 al 4 pari: un calo di attenzione, qualche palla girata male, lei che prende fiducia. Nel prossimo match spero di essere un po’ più sciolta, comunque ho già giocato una partita quindi dovrei avere migliori sensazioni, però alla fine credo di aver giocato bene i punti importanti dell’incontro. Ho vinto e sono contenta, ed è quello che conta”, ha dichiarato la toscana a fine partita.

Sui pro e i contro di giocare in casa: “Credo che tutti noi italiani vogliamo far bene qui a Roma. Io personalmente cerco di mantenere le aspettative basse, di pensare partita dopo partita, però allo stesso tempo si vuol dare il massimo quindi uno cerca di restare concentrato. A volte questa carica emotiva è quasi troppa. Però ripeto, sono contenta di aver vinto questa partita, ho già fatto meglio dell’anno scorso…Ora ho l’opportunità di farne un’altra, sperando di giocare un po’ meglio“.

Sulla sua prossima avversaria Ons Jabeur, ammessa al terzo turno senza scendere in campo dopo il forfait di Petra Kvitova: “Sarà un match complicato perché comunque Jabeur ha tanta esperienza ad alto livello. Comunque ben venga giocare queste partite al Foro Italico: spero di entrare in campo un po’ meglio di oggi anche se in effetti non ero poi partita così male. Io avrò già giocato una partita, lei invece no. Spero sia un vantaggio. L’obiettivo è essere più costante, spero di riuscirci perché con lei servirà. Il doppio impegno? Quest’anno sto andando avanti o in singolo o in doppio. Lo scorso anno il doppio mi ha aiutato tanto: per ora è così, quando e se mi peserà ne parlerò con il mio team“.