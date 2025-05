F1: la Red Bull fa ricorso contro George Russell dopo il GP di Miami. La situazione

Arriva una notizia in coda al GP di Miami, appuntamento numero sei valido per il Mondiale 2025 di Formula 1. Pochi minuti fa infatti la Red Bull ha avanzato ricorso contro George Russell, mettendo così in discussione il podio del britannico, il quale ha terminato la gara al terzo posto.

Nello specifico la scuderia austriaca contesta la condotta del pilota britannico, potenzialmente colpevole di non aver rallentato sufficientemente sotto il regime di bandiera gialla alle ore 16:54 locali, durante il ritiro di Gabriel Bortoleto.

A segnalare l’accaduto è stato ovviamente Max Verstappen, di solito estremamente zelante nelle situazioni di pista. L’obiettivo è chiaramente quello di far avanzare l’olandese al terzo posto, considerando anche il non casuale ordine del team, che ha imposto al pilota di rimanere con un distacco entro i cinque secondi dall’avversario.

In queste ore i Commissari di Gara hanno convocato un rappresentante della scuderia Mercedes per capire meglio le dinamiche di quanto successo