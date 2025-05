F1, la Sauber e la Racing Bulls presentano le nuove livree per Miami

Nel fine settimana a Miami ritorna la F1. Il sesto appuntamento del Mondiale sarà ricco di appuntamenti, visto che alla classica gara della domenica si aggiungerà il giorno prima anche la gara sprint. Una tre giorni sicuramente frenetica per scuderie e piloti, ma anche uno dei Gran Premi più glamour della stagione, come dimostrano i tanti cambiamenti che le varie squadre porteranno sulle livree delle proprie auto.

A cominciare è stata la Ferrari, che ha presentato ieri una nuova livrea che ha fatto anche un po’ discutere. La scuderia italiana ha abbandonato in parte lo storico rosso, presentandosi con tocchi di blu elettrico caratteristico per lo sponsor HP presenti sulle ali anteriori e posteriori e con i cerchi delle ruote in bianco. Inoltre le tute dei piloti sono cambiate, visto che sono anche loro bianco-blu.

Oggi sono state altre due scuderie ad annunciare delle novità. La prima è la Racing Bulls, che si presenterà a Miami completamente in rosa con alcuni parti in bianco. Si tratta di una collaborazione con la Red Bull, che vuole lanciare il nuovo prodotto della “Red Bull Summer edition”. Anche i piloti, Liam Lawson e Isack Hadjar, avranno una tuta rosa-bianca.

Non solo la Racing Bulls, ma anche la Sauber ha deciso per una nuova livrea in vista di Miami. Sono rimasti, però, i classici colori verde e nero, quindi nessuna rivoluzione, ma sarà il disegno a cambiare, con una livrea che seguire uno stile più “street”.