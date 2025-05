Quando la differita della F1 su TV8 oggi: programma gara Miami 2025

Il Gran Premio di Miami 2025 di F1 si disputerà nella seconda serata italiana di domenica 4 maggio. Sarà la quarta edizione iridata dell’appuntamento, nato nel 2022 e da allora diventato presenza fissa, nonché una sorta di evento vero e proprio. La decisione di legarlo fortemente al Football Americano gli ha difatti conferito una identità tutta sua.

La gara si disputa difatti attorno all’Hard Rock Stadium, complesso sportivo polifunzionale dove la squadra NFL dei Miami Dolphins giocano le loro partite. D’altronde il proprietario dei Dolphins, Stephen Ross, è l’uomo che più di ogni altro ha voluto portare la Formula Uno a Miami.

Il tracciato, anche se non è permanente, è denominato “Miami International Autodrome”. Di autodromo ha ben poco, ma bisogna sottolineare che per essere un circuito cittadino è davvero vario e soprattutto dotato di vie di fuga adeguate. Misura 5.412 metri e può essere considerato completo, fornendo quindi uno spettacolo all’altezza delle aspettative.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 4 maggio

Ore 23.30 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP MIAMI F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Miami.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Miami. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento statunitense potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Miami, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP MIAMI 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 4 maggio (orari italiani)

Ore 22.00 F1, Gara (57 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213). *

* Sky Sport Uno (201) e Sky Sport4K (2013) avrà modo di proporre la medesima programmazione, a seconda delle scelte editoriali dell’azienda