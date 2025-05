Quando la F1 stasera in tv, GP Miami 2025: orario gara, streaming, programma TV8

Dopo due giornate piuttosto intense in cui sono andate in scena ben due sessioni di qualifica ed una Sprint, il weekend si chiude oggi con il Gran Premio di Miami 2025, sesto episodio stagionale del Mondiale di Formula Uno. In Florida si terrà un nuovo capitolo della sfida tra Max Verstappen e le McLaren, senza sottovalutare l’inserimento di altri possibili protagonisti.

L’olandese della Red Bull scatterà dalla pole position davanti a Lando Norris, mentre in seconda fila troviamo la Mercedes del bolognese Kimi Antonelli davanti al leader del campionato Oscar Piastri. Quinta posizione al via per George Russell con l’altra Freccia d’Argento, mentre Ferrari dovrà affrontare una gara all’attacco con Charles Leclerc 8° e Lewis Hamilton addirittura 12°.

Il Gran Premio di Miami verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire la corsa in chiaro e in differita dalle ore 23.35. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP MIAMI F1 2025

Domenica 4 maggio

Ore 22.00 Gara a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP MIAMI F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Miami alle 23.35.