Charles Leclerc fa mea culpa: “Al volante c’ero io, ma la macchina non rispondeva”

Charles Leclerc è andato a sbattere contro un muro durante il giro di formazione della Sprint Race del GP di Miami 2025. Il monegasco ha perso il controllo della sua Ferrari sul rettilineo che conduceva in curva 11 a causa del forte aquaplaning: un acquazzone si è abbattuto sulla località statunitense e il pilota della Scuderia di Maranello, sceso in pista con gomme intermedie, non è riuscito a tenere la monoposto mentre stava leggermente accelerando.

Charles Leclerc non ha dunque potuto prendere parte alla gara veloce e ha espresso la propria delusione dopo l’errore, rilasciando delle dichiarazioni in lingua inglese ai canali ufficiali della F1: “Si possono dire tante cose e considerare diversi fattori, ma al volante c’ero io. Ho perso il controllo in rettilineo, ma non è che stavo spingendo. C’è stato aquaplaning e la macchina non rispondeva più agli input che davo al volante”.

Il monegasco sarebbe stato chiamato a una rimonta dalla sesta piazzola e alle ore 22.00 cercherà di risalire la china nelle qualifiche che definiranno la griglia di partenza per il Gran Premio di domani. Il momento è estremamente difficile per il Cavallino Rampante, che non riesce a trovare il bandolo della matassa in questo avvio di stagione.