F1, caos dopo la Sprint Race: inflitte tre penalizzazioni, ordine d’arrivo rivoluzionato a Miami. Piloti coinvolti e cosa cambia

Ben tre penalità sono state comminate al termine della Sprint Race del GP di Miami: Oliver Bearman (Haas), Alexander Albon (Williams) e Liam Lawson (Racing Bulls) sono stati puniti con cinque secondi sul proprio tempo al traguardo e dunque sono retrocessi nell’ordine d’arrivo della gara veloce che ha animato il sabato nella località statunitense. Il caos si è creato in occasione dei pit-stop, che hanno animato il terzo quarto di gara quando l’asfalto si stava asciugando.

I motivi delle penalità sono stati spiegati pochi minuti prima delle qualifiche che hanno definito la griglia di partenza per il Gran Premio di domani: Albon non ha rispettato il tempo minimo in regime di safety car; unsafe release per Bearman, che è finito sulla traiettoria di Hulkenberg, il quale ha dovuto “frenare e intraprendere un’azione evasiva”; Lawson è stato sanzionato per la manovra nel duello con Fernando Alonso, che ha poi portato lo spagnolo ad andare contro il muro (quell’incidente ha fatto entrare la safety car e la gara è terminata dietro alla vettura di sicurezza).

Albon ha perso la quarta posizione ed è retrocesso in undicesima piazza, Lawson è passato dal settimo al tredicesimo posto, Bearman è scivolato dall’ottava alla quattordicesima posizione. Confermata la doppietta della McLaren per mano di Lando Norris e Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, George Russell sale al quarto posto con la Mercedes davanti a Lance Stroll (Aston Martin) e a Yuki Tsunoda (Red Bull), mentre Kimi Antonelli è riuscito a risalire fino al settimo posto con l’altra Mercedes.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT RACE GP MIAMI F1 2025

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Lance Stroll (Aston Martin)

6. Yuki Tsunoda (Red Bull)

7. Kimi Antonelli (Mercedes)

8. Pierre Gasly (Alpine)

9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

10. Isack Hadjar (Racing Bulls)

11. Alexander Albon (Williams), penalizzato di cinque secondi

12. Esteban Ocon (Haas)

13. Liam Lawson (Racing Bulls), penalizzato di cinque secondi

14. Oliver Bearman (Haas), penalizzato di cinque secondi

15. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

16. Jack Doohan (Alpine)

17. Max Verstappen (Red Bull), penalizzato di dieci secondi

Rit. Fernando Alonso (Aston Martin)

Rit. Carlos Sainz (Williams)

Non partito Charles Leclerc (Ferrari)