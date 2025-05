Equitazione, Champions Tour 2025: Lorenzo De Luca 16° a Shanghai, vince Scott Brash

Si chiude a Shanghai, in Cina, la terza tappa del Global Champions Tour 2025 di salto ostacoli dell’equitazione: sedici i binomi che centrano il netto nel tempo sul percorso base, sei dei quali ripetuti al jump-off. La vittoria va al britannico Scott Brash su Hello Chadora Lady, primo in 43.94, davanti al belga Gilles Thomas su Luna van het Dennehof, secondo in 44.11, ed allo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar su Legend, terzo in 45.28.

Tre i binomi italiani in gara: il migliore tra gli azzurri al via è Lorenzo de Luca su Jappeloup, che chiude con un netto nel tempo sul percorso base, ma poi accumula 14 penalità al jump-off ed è 16°. Si fermano al primo round, invece, Guido Grimaldi su Messi 7, 21° con 4 penalità in 79.37, ed Emanuele Gaudiano su Julius.D, 29° con 4 penalità in 82.70.

In classifica generale si porta in testa l’australiana Edwina Tops-Alexander, sesta oggi, con 75 punti, davanti al belga Gilles Thomas, secondo a quota 67, ed al britannico Scott Brash, terzo con 61. In casa Italia il migliore resta Emanuele Camilli, vittorioso nella tappa precedente a Città del Messico, ora 13° a quota 41.67.

Più indietro Emanuele Gaudiano, 29° con 28 punti, mentre entra in classifica Lorenzo de Luca, che con i 21 punti odierni va direttamente al 43° posto, infine Guido Grimaldi ne totalizza 16 ed è 53°, appena davanti a Roberto Previtali, 54° con 15.