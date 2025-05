Equitazione, Edoardo Fortini in testa dopo il dressage dei Campionati Italiani di completo

Si sono aperti con la prova di dressage i Campionati Italiani 2025 di completo dell’equitazione, scattati a Rocca di Papa: dieci i binomi in gara, tutti racchiusi in classifica in meno di dieci punti di penalità al termine della prima giornata.

In testa alla graduatoria c’è Edoardo Fortini su Cooley Showtime, primo con 32.40 penalità, davanti al sergente maggiore capo Emiliano Portale su Scuderia 1918 Future, secondo a quota 35.00, ed all’assistente delle Fiamme Azzurre Evelina Bertoli su Fidjy Des Melezes, binomio finalista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, terza con 35.90.

Quarta posizione provvisoria per il binomio campione in carica, composto dal graduato Matteo Orlandi su RLE Limbo Kaiser, con 36.00, che precede Andrea Cincinnati su Cecelia Lad, quinto con 36.70, e l’assistente delle Fiamme Oro Federico Riso su Diabella 10, sesto con 38.20.

Seguono Fabio Fani Ciotti su Bolt MCR, settimo con 38.90, il graduato Pietro Majolino su Fearendile De Meara, ottavo con 40.30, l’appuntato dei Carabinieri Mattia Luciani su Leopold K, nono con 41.30, infine chiude la classifica il Carabiniere scelto Arianna Schivo su First Lady De Belheme, decima con 42.30.

CLASSIFICA DOPO IL DRESSAGE

1 FORTINI Edoardo su COOLEY SHOWTIME 32.40

2 PORTALE Emiliano su SCUDERIA 1918 FUTURE 35.00

3 BERTOLI Evelina su FIDJY DES MELEZES 35.90

4 ORLANDI Matteo su RLE LIMBO KAISER 36.00

5 CINCINNATI Andrea su CECELIA LAD 36.70

6 RISO Federico su DIABELLA 10 38.20

7 FANI CIOTTI Fabio su BOLT MCR 38.90

8 MAJOLINO Pietro su FEARENDILE DE MEARA 40.30

9 LUCIANI Mattia su LEOPOLD K 41.30

10 SCHIVO Arianna su FIRST LADY DE BELHEME 42.30