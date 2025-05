Equitazione, la Germania vince anche la seconda tappa della Nations Cup di dressage a Compiègne

La Germania vince anche la seconda tappa della Nations Cup 2025 di dressage dell’equitazione, andata in scena a Compiègne, in Francia, ed assegnata al termine del Gran Prix individuale di categoria CDIO5*-NC. La compagine tedesca aveva vinto anche la prima tappa, disputata a Wellington, in Florida (USA) a febbraio (CDIO3*).

Nella gara transalpina la Germania si impone con lo score complessivo di 215.522, incamerando altri 15 punti per la classifica generale, dopo i 10 conquistati negli Stati Uniti, ed andando a precedere il Portogallo, alla piazza d’onore con 209.152, ed i Paesi Bassi, sul gradino più basso del podio con 207.783.

Più staccata la Spagna, quarta a quota 202.999, che precede di un soffio il Belgio, quinto con 202.587, e la Francia padrona di casa, sesta con 202.348. Chiudono la classifica di tappa, infine, la Polonia, settima a quota 198.370, e la Gran Bretagna, ottava con 194.630.

CLASSIFICA PER NAZIONI

1. Germania – 215.522 (15 punti)

2. Portogallo – 209.152 (13)

3. Paesi Bassi – 207.783 (11)

4. Spagna – 202.999 (9)

5. Belgio – 202.587 (7)

6. Francia – 202.348 (6)

7. Polonia – 198.370 (5)

8. Gran Bretagna – 194.630 (4)

CLASSIFICA GENERALE

1 Germania 25

2 Portogallo 13

3 Paesi Bassi 11

4 Spagna 9

5 Stati Uniti 8

6 Svezia 7

6 Belgio 7

8 Australia 6

8 Francia 6

10 Canada 5

10 Polonia 5

12 Gran Bretagna 4