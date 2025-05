Dove vedere Italia-Oman oggi in tv, Mondiali beach soccer 2025: orario, programma, streaming

Oggi venerdì 2 maggio (ore 13.00) l’Italia affronterà l’Oman ai Mondiali 2025 di beach soccer. La nostra Nazionale incomincerà la propria avventura in questa rassegna iridata sulla splendida sabbia di Victoria (Seychelles), con l’obiettivo di fare bella figura e provare a spingersi fino in fondo dopo il secondo posto conquistato nella passata edizione. Gli azzurri faranno il debutto debutto contro un avversario da prendere con le pinze e che non va sottovalutato.

I Campioni d’Europa 2023 incroceranno la formazione mediorientale con il chiaro obiettivo di vincere e iniziare al meglio il cammino, in vista dell’attesissimo big match di domenica contro il Brasile, rivincita della finale dell’ultima edizione che gli azzurri hanno perso contro la formazione verdeoro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Oman, partita valida per la fase a gironi dei Mondiali 2025 di beach soccer. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Victoria sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-OMAN, MONDIALI BEACH SOCCER

Venerdì 2 maggio

Ore 13.00 Italia vs Oman – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-OMAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.