Beach soccer, l’Italia sogna in grande ai Mondiali. C’è il Brasile nel girone

L’Italia vuole essere grande protagonista ai Mondiali di beach soccer, che scattano oggi nella splendida cornice delle Seychelles. Dopo aver perso la finale dello scorso anno contro il Brasile per 6-4 (proprio come successe nel 2008), gli azzurri cercheranno di fare la differenza sulla sabbia di Victoria, dove esordiranno venerdì 2 maggio fronteggiando l’Oman.

I ragazzi del CT Emiliano Del Duca sono stati inseriti in un gruppo impegnativo: l’Oman è un avversario complicato e molto ben organizzato, poi i Campioni d’Europa saranno impegnati nella rivincita contro il Brasile e in chiusura se la dovranno vedere contro El Salvador, sulla carta la rivale più abbordabile. Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, dove la nostra Nazionale incrocerebbe il gruppo C con Spagna, Senegal, Cile e Tahiti (le vincenti affronteranno le seconde).

Tra le altre pretendenti al trono, oltre alla già citata Spagna, figurano il Portogallo (con Iran, Paraguay e Mauritania) e la Bielorussia (con Seychelles, Guatemala, Giappone). Di seguito i convocati dell’Italia:

CONVOCATI ITALIA MONDIALI BEACH SOCCER

Portieri: Leandro Casapieri e Gean Pietro Carleti;

Difensori: Luca Bertacca (Viareggio), Josep Jr;

Esterni: Ovidio Alla (Hermes Giuliano di Roma), Alessandro Andriani (Pescatori Ostia), Tommaso Fazzini (Urbino Taccola), Gianmarco Genovali (Fratres Perignano);

Attaccanti: Camillo Neves, Alessandro Remedi (Pietrasanta), Fabio Sciacca (Hermes Giuliano di Roma), Emmanuele Zurlo (Nausicaa).

Staff – Commissario tecnico: Emiliano Del Duca; Capo delegazione: Ferdinando Arcopinto; Segretario: Sabrina Filacchione; Assistenti Allenatori: Simone Feudi e Michele Leghissa; Preparatore atletico: Paolo Larocca; Preparatore dei portieri: Antonino Nosdeo; Medici: Vito Caiolo e Riccardo Capitani; Fisioterapista: Matteo Giorcelli; Organizzazione: Fabio Ferappi.